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Комаровский развеял мифы о защитных масках и бессимптомных больных

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Комаровский развеял мифы о защитных масках и бессимптомных больных
Евгений Комаровский развеял мифы о защитных масках. Фото: glavcom.ua

Украинский врач Евгений Комаровский отметил, что защитные маски нужно носить не только больным, но и здоровым людям.

Об этом мужчина рассказал на своем сайте.

По словам врача, коронавирус активно размножается 2-3 дня до симптомов и столько же после их появления.

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"Фактически с момента появления масок существовала общепринятая позиция ВОЗ, которая декларировала, что маски нужны больным, а здоровым носить их не нужно. Эта позиция ВОЗ озвучивали многие врачи, и я в том числе. Но относительно коронавируса - выяснилась его странная особенность: человек, больной Covid-19, заразен до появления каких-либо симптомов. Фактически человек, который кажется себе и всем остальным абсолютно здоровым, может активно распространять вирус", - прокомментировал Комаровский.

Врач уверяет, что если нет возможности придерживаться дистанции в 2 метра, то маски должны носить все даже на улице.

"Одновременно нужно понимать, что маска не защищает вас от заражения, маска не дает вам заражать других, останавливая капли и мокроту. Не дает заболеть вам респиратор, как минимум fpp2, но если люди в публичных местах пользуются респираторами, то это должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан облегчает выдох и позволяет с легкостью заражать кого угодно", - подытожил Комаровский.

Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский развеял мифы о пневмонии и способы ее лечения, в частности антибиотиками.

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