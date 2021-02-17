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среда, 17 февраля 2021 13:05

Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят

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Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
По календарю профилактических прививок привить новорожденного БЦЖ желательно на третий - пятый день жизни. Фото: Yan Krukov from Pexels

С февраля 2021 года в Украине приостановлена ​​плановая вакцинация детей от туберкулеза. Кроме этого, из-за распространения коронавирусной инфекции, в государстве более чем на 30% уменьшилось выявление больных. Все это может привести к угрожающей ситуации.

Об этом Gazeta.ua рассказала Ольга Павлова, заместитель директора проекта "Поддержка усилий в противодействии туберкулеза в Украине".

"В этом году Министерство здравоохранения не справляется с процессом государственных закупок и поэтому происходят такие перебои. Есть вопросы реформирования медицины, в том числе системы закупок. Некоторое время закупки проводили через международные организации. Сейчас государство создает собственные закупочные механизмы. Это положительный момент, но в процессе перехода он не доработан. Поэтому в итоге получилось, что один закупочный орган еще не начал деятельность, а другой уже закончил. Все эти несогласованности привели к тому, что нет БЦЖ - вакцины, предотвращающей туберкулез", - рассказала Павлова.

По календарю профилактических прививок привить новорожденного БЦЖ желательно на 3-5-й день жизни. Можно это сделать и позже, но в таком случае перед прививкой ребенку необходимо пройти определенные обследования, которые подтвердят, что он не инфицирован.

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"Если вакцины нет, то ребенка выпишут из роддома домой. Тогда важную роль будет играть его окружение. В нем не должно быть больного туберкулезом. Поэтому все, кто приходят к ребенку, должны пройти профилактические осмотры и иметь справку, что здоровы. Ведь не вакцинированный ребенок не защищен от туберкулеза. В дальнейшем, как только появится вакцина, нужно обязательно сделать прививку. Ведь БЦЖ помогает создать искусственный иммунитет ребенку от туберкулеза. Это не защищает его от заболевания, но сохранит от тяжелых, смертельных форм болезни", - подчеркнула врач.

По словам эксперта, ситуация в стране с противодействием распространению туберкулеза в целом напряженная. Пробел есть не только в поставке вакцин, но и в выявлении больных.

"В связи с ограничением обследований люди не ходят к врачу, боятся, плюс карантинные мероприятия влияют. Все это привело к тому, что выявление больных туберкулезом уменьшилось более чем на 30 процентов. Это означает, что люди, больные и не знают об этом. Полагают, что это простуда или коронавирус, и не идут в больницу. Все это приводит к тому, что больной не знает о своем состоянии и становится источником инфекции для окружающих. Относительно вакцин, когда будут - неизвестно, но делается все возможное, чтобы в ближайшее время их закупить", - добавила Павлова.

Антропологи из Шведского историко-природоведческого музея и исследователи из Института истории человечества Макса Планка раскрыли тайну происхождения туберкулеза. Помогло захоронение XVII в.

Автор: Влада Москвитис
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