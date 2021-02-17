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среда, 17 февраля 2021 12:08

В Украине запустили сайт о вакцинации

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В Украине запустили сайт о вакцинации
На сайте также разместили статистику о том, как идет будущая вакцинация в Украине. Фото: pixabay

В Украине заработал информационный сайт о вакцинации от коронавируса.

На ресурсе Министерства здравоохранения можно найти необходимые ответы по прививкам в Украине, сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

Портал vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации. Можно получить данные об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использовать, и как будет происходить этот процесс.

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"Это 1-я версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. До конца февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией. После обновления сайт будет разделен на 2 части. 1-я будет содержать информацию для широкой аудитории, а 2-я - специализированную информацию для медицинских работников", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

На сайте также разместят статистику о том, как идет будущая вакцинация в Украине.

"Все данные на сайте будут обновляться в режиме, близком к реальному времени", - говорят в Минздраве.

С 1 марта каждый украинец сможет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Будет 3 доступные способы: через сайт "Вакцинация от Covid-19", через электронный кабинет у своего семейного врача, позвонив на горячую линию Минздрава по противодействию Covid-19 по телефону 0800602019.

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