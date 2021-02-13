Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от Covid-19

Записаться на вакцинацию можно будет тремя способами. Фото: Reuters

С 1 марта каждый украинец сможет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Запись на прививку против коронавируса людей 18-59 лет, которые не относятся к группам риска, начнется с 1 марта 2021", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Англии наращивают масштабы тестирования на Covid-19

Записаться на вакцинацию можно будет 3 доступными способами:

- через сайт "Вакцинация от Covid-19"

- через электронный кабинет у своего семейного врача

- позвонив на горячую линию Минздрава по противодействию Covid-19 по телефону 0800602019.

Известив о намерении вакцинироваться, человек становится в электронную очередь. Для всех категорий граждан прививки будет добровольным и бесплатным.

Люди от 18 до 59 лет без проблем со здоровьем получат прививки после того, как вакцинируют граждан из группы риска.

Вицепремьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что записаться в очередь на вакцинацию можно через "Дія".

Постановление о новых зоны адаптивного карантина должен одобрить до 18 февраля Кабинет министров Украины. Согласно проекту, будет четыре зоны: "красная", "желтая", "оранжевая" и "зеленая".