Выяснили время и причины возникновения туберкулеза

Ученые находят все больше доказательств, что туберкулез возник в неолите и перешел человеку от одомашненных животных. Фото: itmed.org

Антропологи из Шведского историко-природоведческого музея и исследователи из Института истории человечества Макса Планка раскрыли тайну происхождения туберкулеза. Помогло захоронение XVII в.

Ученые исследовали останки епископа шведско-датского происхождения Педера Йенсена Винструпа, умершего в 1679 году. В его легких нашли небольшие затвердения, оказавшиеся следствием перенесенного туберкулеза, сообщает "Вокруг света".

Из кальцитовых образований удалось извлечь геном палочки Коха, что называют чрезвычайной удачей для таких древних захоронений. Поскольку ученые знали точную дату смерти епископа, то смогли проследить происхождение возбудителя.

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По их заключению, туберкулезная палочка отделилась от общего предка около 2-6 тыс. лет назад. Это разрушает принятую ныне гипотезу, что болезнь сопровождает человечество со времен выхода из Африки.

"Переход к неолиту, вполне вероятно, сыграл большую роль в появлении многих патогенов человека", - говорят специалисты. Именно в неолите люди начали заниматься скотоводством, что и могло принести в их жизнь новые болезни.

Ученые отмечают, что более убедительные доказательства неолитического происхождения палочки Коха можно получить только с более древнего генома.

Недавно ученые предположили, что распространению натуральной оспы в Европе способствовали викинги. Это доказывают многочисленные захоронения представителей воинственного народа, в частности, генетическая информация с зубов.