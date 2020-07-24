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пятница, 24 июля 2020 16:52

Выяснили, кто распространял опасную болезнь 1,2 тыс. лет назад

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Выяснили, кто распространял опасную болезнь 1,2 тыс. лет назад
Захоронение викингов доказывают, что мореплаватели болели оспой еще в VII - X в. Вероятно, распространяли болезнь Европой Фото: pixabay.com

Ученые предположили, что распространению натуральной оспы в Европе способствовали викинги. Это доказывают многочисленные захоронения представителей воинственного народа, в частности генетическая информация с зубов.

Останки людей c ныне вымершими штаммами вируса находили в 11 захоронениях в Дании, Норвегии, России, Великобритании и других странах. Больше всего доказательств наличия таких штаммов в человеческих останках нашли на острове Эланд, у юго-восточного побережья Швеции, передает Daily Mail.

Полученные данные свидетельствуют, что оспа была широко распространенной на севере Европы в период VII-X вв. Исследователи не знают, была ли она настолько смертельной, как оспа XX в, но уверены, что ее распространяли именно викинги, которые отправлялись с севера в далекие набеги.

"Люди, которые путешествуют по миру, быстро распространяют Covid-19 - скорее всего викинги распространяли оспу. Тогда они передвигались на кораблях, а не самолетами", - считают ученые.

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Вызванная вирусом вариолы, оспа была одной из самых враждебных человечеству болезней. Только в XX в. она уничтожила более 300 млн человек. В 1980 году ее объявили побежденной, однако изучение эволюции таких серьезных заболеваний смогут помочь в борьбе с подобными или возрожденными недугами в будущем.

Археологи обнаружили братскую могилу людей, умерших от чумы в аббатстве Торнтон, графство Линкольншир, Великобритания. Всего раскопали 48 человек, среди них 21 ребенка в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет. Исследователи подчеркивают, что найденная могила крупнейшая, которую они встречали в сельской местности. Предполагают, что жертвы Черной смерти бежали из переполненных городов и больниц, только чтобы умереть в аббатстве и его монастырской больнице вскоре после прибытия.

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