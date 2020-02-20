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четверг, 20 февраля 2020 12:38

Бежали из городов - раскопали массовое захоронение жертв эпидемии, царившей в мире 650 лет назад

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Археологи обнаружили братскую могилу людей, умерших от чумы в аббатстве Торнтон, графство Линкольншир, Великобритания. Всего раскопали 48 человек, среди них 21 ребенка в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет.

Черная смерть унесла почти половину населения Англии в 1348-1349 годах. Всех найденных людей хоронили в течение нескольких дней. Остававшиеся в живых нашли время, чтобы тщательно обернуть каждого умершего в саван и положить их на расстоянии друг от друга, сообщает CNN.

Исследователи подчеркивают, что найденная могила является крупнейшей, которую они встречали в сельской местности. Предполагают, что жертвы Черной смерти бежали из переполненных городов и больниц, только чтобы умереть в аббатстве и его монастырской больнице вскоре после прибытия.

Люди, напуганные массовыми могилами, надеялись умереть индивидуально и с проведением полного церковного обряда. Несмотря на смутное время для переполненного людьми монастыря, забота, которую проявили при погребении умерших, говорит, насколько серьезно люди восприняли свои обязанности. Торнтон был одним из последних мест, куда люди могли привезти своих мертвых и умирающих, чтобы получить надлежащее погребение и надеяться на спасение в потустороннем мире.

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Автор: cnn.com
  Людей, умерших от чумы, хоронили осторожно и с соблюдением церковного обряда
Людей, умерших от чумы, хоронили осторожно и с соблюдением церковного обряда
Автор: cnn.com
  Людей, умерших от чумы, хоронили осторожно и с соблюдением церковного обряда
Людей, умерших от чумы, хоронили осторожно и с соблюдением церковного обряда
Немецкие ученые установили, что эпидемия бубонной чумы пришла из российского Поволжья - современной Республики Татарстан. В XIV в. Черная смерть выкосила до 60% населения Европы. Не жалела ни королей, ни крестьян.
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февраля

Небесная сотня: наиболее трагичные события Революции достоинства

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