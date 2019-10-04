Раскрыли происхождение болезни, уничтожившей пол Европы

От чумы погибло более половины населения Европы Фото: gumilev-center

Немецкие ученые установили, что эпидемия бубонной чумы пришла из российского Поволжья - современной Республики Татарстан. В XIV в. "черная смерть" выкосила до 60% населения Европы. Не жалела ни королей, ни крестьян.

К выводу о происхождении ученые пришли благодаря изучению останков жертв эпидемии и генома самой бактерии. Анализ костей европейцев показал, что генетический код чумной палочки не отличался от древнейшей, найденной под Казанью, передает BBC.

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Первая задокументированная вспышка "Черной смерти" произошла в 1346-м в низовьях Волги и в причерноморском регионе. За последующие 7 лет эпидемия охватила почти всю территорию Европы. Оттуда чума перекинулась на Ближний Восток и север Африки. Точечные вспышки продолжались до XVIII в.

Бактерия, которая вызывает чуму, по-прежнему живет среди популяций грызунов - в Азии, Африке, Америке и в Восточной Европе.

Чума была страшной убийцей эпохи средневековья - она ​​имела разрушительный эффект на население Европы XIV-XV в. Также известна как "черная смерть". Чума переносилась блохами, которые чаще всего встречались на крысах. Пораженные сначала чувствовали головокружение и сильный озноб. Впоследствии под мышками и между ногами появлялись гнойные шишки величиной с куриное яйцо. На сутки всю кожу покрывали отеки. Постоянная рвота и сильное потоотделение - и на третий-пятый день человек умирал.