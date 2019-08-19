От черной болезни умерли правители Франции

Тогдашние врачи еще не умели спасать от чумы. Миниатюра. Франция, XV век

Эпидемия чумы или "Черная смерть" 20 августа 1348 года достигла Парижа. "Черная смерть" убила от трети до половины населения Европы.

Чума была страшной убийцей эпохи средневековья - она ​​имела разрушительный эффект на население Европы 14-15 века. Также известна как "Черная смерть", чума переносилась блохами, которые чаще всего встречались на крысах. Она прибыла в Европу в 1348 году. И спровоцировала тысячи смертей от Италии, Франции и Германии, Скандинавии, Англии, Уэльса, Испании до России.

Пораженные сначала чувствовали головокружение и сильный озноб. Впоследствии под мышками и между ногами появлялись гнойные шишки величиной с куриное яйцо. На сутки всю кожу покрывали отеки. Постоянная рвота и сильное потоотделение - и на третий-пятый день человек умирал. Инфекция влияла на кровеносную систему, от чего труп темнел, поэтому болезнь стали называть "черной смертью".

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В Европу болезнь занесли генуэзские купцы. Их колонию в Крыму Кафу - современная Феодосия - несколько лет держал в осаде татарский хан Джанибек Кипчак. Тогдашние врачи еще не умели спасать от чумы и даже не очень представляли, что является причиной болезни. Болезнь дошла до Парижа, где от нее погибло большое количество людей, среди которых королевы Франции и Наварры. В июле чума распространилась на северное побережье этого государства. Летом 1348 чума охватила уже всю Францию. Черная смерть убили от трети до половины населения Европы.

В рейтинге самых распространенных причин для смерти в средневековье первое место занимает чума.