В ВОЗ охарактеризовали смертоносность Covid-штамма Omicron

Штамм называют "окончательным доказательством" опасности неравных показателей вакцинации в мире. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала ни одной смерти от нового Covid-штамма Omicron.

В то же время часть инфицированных им людей госпитализировали, пишет The Guardian. Летальность считается поздним индикатором.

"Новый вариант быстро распространяется. Могут понадобиться недели, чтобы определить, насколько заразен Omicron, вызывает ли он тяжелее течение болезни и насколько эффективны против него вакцины", - предупредили в ВОЗ.

Появление мутации, которую впервые обнаружили в ЮАР, называют "окончательным доказательством" опасности неравных показателей вакцинации в мире.

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Новый штамм коронавируса Omicron получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса простуды. Благодаря этому Omicron может избежать ответа со стороны иммунной системы. Это может означать, что вирус передается легче, но вызывает легкое или бессимптомное заболевание.