Назвали факторы, которые приводят к серьезным Covid-осложнениям

Эксперты призывают лиц в группе риска вакцинироваться. Фото: pixabay.com

Люди, принадлежащие к определенным этническим группам, имеют повышенный риск серьезно заболеть Covid-19.

Об этом говорится в отчете Covid-Disarities, который подготовили по заказу правительства Великобритании, пишет ВВС.

"Согласно обзору, который рассматривает каждую волну пандемии, больше всего пострадали жители Южной Азии, а также темнокожие жители городов с высоким уровнем бедности. Возраст и сопутствующие заболевания остаются наибольшими факторами риска тяжелого переноса болезни", - говорится в сообщении.

К ключевым факторам риска также относятся:

- профессия, ведь больше всего болеют медработники и таксисты;

- количество людей, которые живут под одной крышей;

- густонаселенность в районах с плохим качеством воздуха и высоким уровнем нищеты.

Эксперты призывают всех вакцинироваться, ведь это лучший способ защитить себя и свою семью.

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Украина из-за нового штамма коронавируса Omicron закрывает границу для граждан ряда африканских стран. С полуночи 3 декабря въезд запрещается иностранцам и лицам без гражданства из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине, Мозамбике и Малави.