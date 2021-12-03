Назвали факторы, которые приводят к серьезным Covid-осложнениям

Люди, принадлежащие к определенным этническим группам, имеют повышенный риск серьезно заболеть Covid-19.
Об этом говорится в отчете Covid-Disarities, который подготовили по заказу правительства Великобритании, пишет ВВС.
"Согласно обзору, который рассматривает каждую волну пандемии, больше всего пострадали жители Южной Азии, а также темнокожие жители городов с высоким уровнем бедности. Возраст и сопутствующие заболевания остаются наибольшими факторами риска тяжелого переноса болезни", - говорится в сообщении.
К ключевым факторам риска также относятся:
- профессия, ведь больше всего болеют медработники и таксисты;
- количество людей, которые живут под одной крышей;
- густонаселенность в районах с плохим качеством воздуха и высоким уровнем нищеты.
Эксперты призывают всех вакцинироваться, ведь это лучший способ защитить себя и свою семью.
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Украина из-за нового штамма коронавируса Omicron закрывает границу для граждан ряда африканских стран. С полуночи 3 декабря въезд запрещается иностранцам и лицам без гражданства из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине, Мозамбике и Малави.
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