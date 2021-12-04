Ученые выяснили происхождение мутации Covid-штамма Omicron

Клетки легких и желудочно-кишечного тракта могут одновременно содержать коронавирус и простуду. Фото: pixabay.com

Новый штамм коронавируса Omicron получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса простуды.

Простудный вирус присутствует в тех же инфицированных клетках, пишет Reuters.

"Такая генетическая последовательность не встречается ни в каких предыдущих версиях коронавируса SARS-CoV-2, но содержится во многих других вирусах, включая те, которые вызывают грипп и простуду, а также в геноме человека", - утверждают исследователи из Кембриджа.

Благодаря этому Omicron может избежать ответа со стороны иммунной системы. Это может означать, что вирус передается легче, но вызывает легкое или бессимптомное заболевание.

Клетки легких и желудочно-кишечного тракта могут одновременно содержать коронавирусы SARS-CoV-2 и простуды. Такая коинфекция создает основу для вирусной рекомбинации, процесса, в котором два разных вируса в одной и той же клетке-хозяине взаимодействуют при размножении и дальнейшей мутации.

В Южной Африке, где впервые обнаружили Omicron, самый высокий в мире уровень распространения ВИЧ, который ослабляет иммунную систему и повышает уязвимость человека к инфекциям, вызванным вирусами простуды и другими патогенами.

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Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неэффективными запреты для жителей отдельных стран и регионов в контексте выявленного штамма Omicron. В частности это касается закрытия границ. Он призвал правительства всех государств рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников вместе с иными надлежащими и действительно эффективными мерами.