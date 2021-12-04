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суббота, 04 декабря 2021 03:40

Генсек ООН назвал неэффективными запреты из-за штамма Omicron

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Генсек ООН назвал неэффективными запреты из-за штамма Omicron
Он призвал правительства всех стран рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников. Фото: Flickr

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неэффективными запреты для жителей отдельных стран и регионов в контексте выявленного штамма COVID-19 "Омикрон". В частности это касается закрытие границ.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Он призвал правительства всех государств рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников вместе с иными надлежащими и действительно эффективными мерами.

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"С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными", - написал Гутерреш.

Ранее руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что распространение "Омикрон"-штамма коронавируса Sars-CoV-2 продолжается - его зафиксировали уже в 38 странах мира.

В ВОЗ объяснили, почему появляются новые штаммы коронавируса.

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