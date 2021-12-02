В ВОЗ объяснили, почему появляются новые штаммы коронавируса

Новые штаммы появляются из-за низкого уровня вакцинации и тестирования. Фото: Pexels

Новые штаммы коронавируса появляются из-за низкого уровня вакцинации.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус, говорится в сообщении.

"Во всем мире мы имеем токсичную смесь с низким уровнем охвата вакцинами и очень низким уровнем тестирования – рецепт для появления и усиления вариантов. Нам нужно использовать инструменты, которые мы уже имеем, чтобы предотвратить передачу и спасти жизнь от Delta. И если мы это сделаем, мы также сможем предотвратить передачу и спасем жизнь от Omicron", - сказал он.

Штамм Omicron уже обнаружили в США. Он стремительно распространяется по миру.

ВОЗ требуется несколько недель, чтобы установить уровень опасности Omicron. Нужно понять, как на него влияют лекарства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Pfizer обещает обновить вакцину против штамма Omicron за 100 дней

Выявление и распространение новых штаммов свидетельствуют о том, что глобальная борьба с Covid-19 далека к завершению.

Компания Moderna приступила к разработке вакцины против нового штамма Omicron. Планирует подать заявку на разрешение в США уже в марте этого года. Вакцина будет иметь гены против мутаций в новом штамме Omicron. И это разрушит ожидание, что вакцина может оказаться неэффективной против нового штамма. Компания ожидает ее одобрения для использования в США уже в марте 2022 года.