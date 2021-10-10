В Украине обнаружили сибирскую язву

Жителей города призвали прекратить кормить животных в зооуголке с рук. Фото: pixabay.com

На Тернопольщине у мертвого пони обнаружили сибирскую язву - инфекционную болезнь, поражающую людей и животных.

В зооуголке, где жило животное, ввели карантин, сообщили в Госпродпотребслужбе. 2 октября в городе также состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

"На территории зооуголка и парка "Топильче" провели дезинфекцию. Место, где жил и гулял пони, обожгли огнем. Всех других животных вакцинировали от сибирской язвы, а работникам назначили курс антибиотиков", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется наблюдение за здоровьем животных, а за контактными лицами осуществляют медицинское наблюдение. Жителей города призвали прекратить кормить животных в зооуголке с рук, а также выгуливать рядом собак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разослали письма со спорами сибирской язвы

В августе прошлого года в Одесской области подтвердили случай заболевания сибирской язвой. Сибирскую язву обнаружили у жителя села Фараоновка Саратского района. Больной занимался перекупкой домашних животных и почувствовал себя плохо в начале августа, однако медлил с обращением к врачу. Это не первый случай сибирской язвы в этом районе. В октябре 2018 года в селе Меняйловка сибирской язвой заболели пять жителей.