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суббота, 18 сентября 2021 08:20

Разослали письма со спорами сибирской язвы

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Разослали письма со спорами сибирской язвы
Адресатам были присланы письма, в конвертах которых находился белый порошок. Сибирской язвой тогда заразились несколько сотрудников почты. Фото: http: //www.supotnitskiy.

В США зафиксировала 18 сентября 2001 первую рассылку писем со спорами сибирской язвы. Десятки писем поступили несколько офисов СМИ и двум сенаторам.

Атаки начались через неделю после теракта 11 сентября 2001 и проходили в два этапа. В адрес администрации губернаторов были присланы письма, в конвертах которых находился белый порошок. Сибирской язвой тогда заразились несколько сотрудников почты, что сортировали конверты, и офисные служащие, которие разбирали корреспонденцию. За две недели умер в больнице журналист Роберт Стивенс, который распечатал конверт. 22 человека заразились сибирской язвой, пятеро умерли.

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2008-го ФБР показало, что смертельный вирус рассылал психически больной американский ученый Брюс Айвинс. Он покончил жизнь самоубийством и не имел отношения к террористической сети Бен Ладена.У США с 2001 года были зафиксированы сотни случаев рассылки писем, в конвертах которых находился белый порошок, однако ни разу в подозрительном веществе не были обнаружены споры сибирской язвы.

Первая в мире эпидемия сибирской язвы началась в российском Свердловске, нынешнем Екатеринбурге, 2 апреля 1979 м. Когда люди начали жаловаться на болезни, советская власть заявила, что больные наелись зараженного мяса.

Разведки других стран знали, что в городе в военной лаборатории разрабатывали биологическое оружие. 13 лет выяснили, что работники лаборатории не смогли заменить фильтр. Произошел выброс спор сибирской язвы в воздух. Ветер понес их в пригород. Заразились люди скот. Эпидемия длилась 6 недель. В городе умерли 62 человека. Еще 32 были в тяжелом состоянии.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
сентября

Разослали письма со спорами сибирской язвы

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