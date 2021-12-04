В Минздраве развенчали мифы о пользе от уринотерапии

Информация о том, что практикование уринотерапии может "перезапустить" иммунную систему, способствовать улучшению здоровья в целом, является мифом.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

"Уринотерапия приводит к чрезмерной нагрузке на почки и печень, провоцирует развитие новых заболеваний. Миф о лечебных свойствах уринотерапии, к сожалению, продолжает жить. Доверчивые люди, прочитав рекомендации псевдомедиков или услышав советы от близких и знакомых, решают употреблять собственную мочу, чтобы избавиться от болезней или улучшить здоровье. Однако такой варварский метод лечения может привести к почечной недостаточности из-за усиленной нагрузки на почки, а в крайних случаях – к смерти", - подчеркнули в Минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач рассказала, почему не следует злоупотреблять сыром

В ведомстве добавили, что уринотерапия – это псевдонаучный метод нетрадиционной медицины, предполагающий употребление мочи как лечебного средства. Среди народных советов можно встретить рекомендации о втирании мочи и даже о ее употреблении внутрь.

"Но делать это крайне опасно для здоровья, и вот почему. Моча формируется в процессе фильтрации плазмы крови в почках. Когда плазма проходит через почечные каналы, вода и необходимые для организма вещества всасываются, а ненужные и побочные соединения (мочевина, токсины и др.) через мочеточники попадают в мочевой пузырь. В моче здорового человека содержатся мочевина, креатинин, мочевая кислота, аммиак и другие вещества, накопление в организме которых может спровоцировать серьезные заболевания. Моча больного человека может содержать также ацетон, соли тяжелых металлов, бактерии и другие примеси. Употребление мочи возвращает весь мусор, от которого организм избавился, обратно в тело человека. Поэтому почки и печень вынуждены работать интенсивнее, чтобы снова избавиться от ядовитых веществ. Это может привести к нарушению функционирования организма", – пояснили в Министерстве здравоохранения.

Если же, подчеркнули в Минздраве, человек решает пить мочу, полоскать ею горло или нос, делать компрессы и даже клизмы с мочой, то он выбирает неестественный и недоказательный способ лечения. Человек подвергает собственное здоровье вероятности возникновения заболеваний, так как отравляет организм конечными продуктами азотистого обмена. Признаками такого отравления являются перманентная рвота, диарея, раздражение желудочно-кишечного тракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали продукт, помогающий насытить организм железом

Если человек страдает пиелонефритом (воспаление почек) или другой инфекционной болезнью мочеполовой системы, то возбудители болезни при употреблении мочи могут стать причинами других заболеваний и реинфекции.

Люди, практикующие компрессы с мочой, которые должны обеззараживать и заживлять открытые раны, выбирают прямой путь к нагноению этих участков.

Ведомство призывает украинцев пользоваться проверенными источниками и данными доказательной медицины и не заниматься самолечением, тем более - псевдонаучными методами.

Представители ВОЗ не рекомендуют употреблять более 50 г сахара в день. Эксперт из Турции Тимур Эрк рассказал, что в противном случае это негативно влияет на здоровье почек.