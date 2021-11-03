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среда, 03 ноября 2021 19:53

Рассказали о норме сахара в день без вреда для здоровья

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Рассказали о норме сахара в день без вреда для здоровья

Представители ВОЗ не рекомендуют употреблять более 50 г сахара в день. Эксперт из Турции Тимур Эрк рассказал, что в противном случае это негативно влияет на здоровье почек.

В последние 10 лет непрерывно уменьшается чрезмерное употребление соли и сахара в Турции, сообщил Тимур Эрк, представляющий Турецкий почечный фонд.

Продукты, в которых есть данный продукт, оказывают негативное влияние на здоровье детей. В ВОЗ заявили, что человек не должен съедать больше 50 г сахара в день. При этом в Турции его употребление превышает допустимые пределы. "В нашем государстве каждый день человек съедает в 2 раза больше нормы сахара", - отметил эксперт.

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При чрезмерном употреблении сахара и содержащих его продуктов можно спровоцировать болезни сердца и сосудов, заболевания почек, кариес, определенные виды рака, сахарный диабет, проблемы с метаболизмом и ожирение.

В Украине началось падение производства кондитерской продукции. В частности, в июле производство карамели и шоколада сократилось на 25,9%. В августе изготовили на 12,5% меньше продукции, чем в августе прошлого года.

newsyou.info
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