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воскресенье, 26 сентября 2021 21:10

В Украине уменьшилось производство сладостей: назвали причины

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В Украине уменьшилось производство сладостей: назвали причины
Главной причиной является рекордное подорожание отечественного сахара. Фото: pixabay.com

В Украине началось падение производства кондитерской продукции. В частности, в июле производство карамели и шоколада сократилось на 25,9%. В августе изготовили на 12,5% меньше продукции, чем в августе прошлого года.

"Похожее падение производства наблюдалось разве что в 2014 году, но тогда это было связано с началом войны, закрытием российского рынка. Кроме рекордного падения производства имеем печальное для Украины "достижение" - рекордный рост импорта сладостей. На 28,8% за первое полугодие", - рассказал президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.

По его словам, главной причиной является рекордное подорожание отечественного сахара. Импорт этого продукта из-за границы заблокирован высокими пошлинами.

"В июле при цене сахара на Лондонской бирже $424 за тонну, производители были вынуждены закупать сахар в Украине по $778. Сегодня дешевле производить конфеты в Польше или России, потому что их производители имеют доступ к более дешевому сырью", - говорит Александр Балдынюк.

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Новым вызовом как для кондитерской, так и сахарной отрасли, является значительное подорожание природного газа.

"В текущем году повышение тарифов на газ происходило ежемесячно. В апреле тысяча кубов стоила 7000 гривен. На октябрь поставщики газа предлагают тариф 27000 гривен. При этом в себестоимости сахара около 30% составляют расходы на газ. В производстве кондитерской продукции эта доля возрастет с 3-4 до 10-12%. Можно прогнозировать дальнейший рост цен на кондитерскую продукцию на 5-7%", - отмечает руководитель "Укркондпрома".

С начала 2021 года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за август 2021-го.

По сравнению с декабрем 2020 года лук подорожал на 107,8% до 10,6 грн/кг, морковь - на 71,5% до 10,3 грн/кг, свекла - на 72,4% до 9,3 грн/кг, а капуста - на 38,7% до 6,6 грн/кг. Подсолнечное масло подорожало на 52,9% до 64,3 грн/л, сахар на - 37,3% до 28,7 грн/кг.

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