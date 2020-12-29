Ученый допустил эффект вакцины от коронавируса на годы

Вакцина от коронавируса может действовать несколько лет. Фото: pixabay

Защитный эффект от коронавируса созданная вакцина может оказывать на несколько лет.

Но на сегодняшний день с точностью можно говорить о защите на несколько месяцев, заявил вирусолог, профессор по исследованию вакцин в школе медицины "Икан" медицинского центра "Маунт-Синай", Нью-Йорк, Флориан Краммер в интервью ORF.

Он утверждает, что уже есть 2 исследования, согласно которым, если у человека есть антитела против вируса, то риск снова заболеть низкий, хотя и не равен нулю.

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"Ответ антител в начале несколько снижается, а затем начинает стабилизироваться между 5-м и 7-м месяцем. И вполне возможно, что эти антитела затем остаются на годы. Что-то похожее я ожидаю и от вакцинации", - заявил Краммер.

Ученый также выразил мнение относительно вакцины Pfizer/Biontech, которую допустили в ЕС и которой сейчас прививают во многих странах.

"За последние несколько недель были вакцинированы почти 2 миллиона человек, и проблем практически не было. Можно было увидеть, как и в предыдущих клинических исследованиях, вакцина вполне безопасна", - заявил вирусолог.

Украина получит 16 млн доз вакцины от Covid-19 в рамках инициативы COVAX. Ранее сообщалось, что стране гарантируют 8 млн доз бесплатных препаратов. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Дом".