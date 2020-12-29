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COVAX выделит Украине не 8, а 16 млн доз вакцины от Covid-19

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COVAX выделит Украине не 8, а 16 млн доз вакцины от Covid-19
Первые партии могут поступить уже в конце января. Фото: pixabay.com

Украина получит 16 млн доз вакцины от Covid-19 в рамках инициативы COVAX. Ранее сообщалось, что стране гарантируют 8 млн доз бесплатных препаратов.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Дом".

"Не 8, а 16 миллионов доз вакцины... 8 миллионов - это количество доз, которые необходимо 2 раза уколоть 4 миллионам граждан. Соответственно 16 миллионов — для 8 миллионов граждан", - сказал он.

Немчинов отметил, что Украина также планово закупит сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут ее приобрести.

Первые партии препаратов могут поступить уже в конце января. А вот в аптеках вакцина появится только осенью.

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Правительство решило предоставить Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн. Деньги из Фонда борьбы с Covid-19 направят на покупку вакцин, сообщили на сайте Министерства финансов. Также за эти средства должны обеспечить иммунопрофилактику украинцев для борьбы с коронавирусом.

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