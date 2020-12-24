Кабмин нашел для Минздрава дополнительные деньги на покупку вакцин

МЗ получил дополнительные деньги, чтобы купить вакцины. Фото: pixabay

Правительство решило предоставить Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн.

Деньги из Фонда борьбы с Covid-19 направят на покупку вакцин, сообщили на сайте Министерства финансов.

Также за эти средства должны обеспечить иммунопрофилактику украинцев для борьбы с коронавирусом.

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Распоряжение Кабмина перераспределяет деньги. То есть расходы Фонда растут, потому что экономятся деньги госбюджета. По крайней мере, так прогнозируют до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

Это постановление будут выполнять в пределах общего и специального фондов госбюджета 2020 года.

Дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса может получить Украина от инициативы Covax. Стране уже гарантировали 8 млн доз. Общее количество бесплатных препаратов может достичь 16 млн, сообщил "Радио НВ" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. 8 млн доз обеспечит 20% всего населения