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среда, 23 декабря 2020 19:11

Украина может получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса

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Украина может получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса
Украина уже гарантировали бесплатные 8 млн. доз. Фото: pexels.com

Дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса может получить Украина от инициативы Covax.

Стране уже гарантировали 8 млн доз. Общее количество бесплатных препаратов может достичь 16 млн, сообщил "Радио НВ" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

8 млн. доз обеспечит 20% всего населения

"Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель Covax. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн. доз - мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн. - это стопроцентная гарантия, 16 - это потенциальная возможность", - пояснил Ляшко.

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Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации также предоставит Украине боксы биологической безопасности и шприцы.

Украина будет покупать вакцины от коронавируса, но для людей вакцинация будет бесплатной. Минимум закупок нужно 7 млрд, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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