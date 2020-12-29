Превращают в обезьян: российские СМИ врут о западных Covid-вакцинах

Российские СМИ распространяли дезинформацию о том, что западные вакцины превращают людей в обезьян.
Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель написал об этом в своем блоге на официальном сайте ЕС.
"Очагом распространения лжи является Россия. Западных разработчиков вакцин открыто высмеивали в многоязычных российских СМИ. В некоторых случаях это приводило к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян. В условиях пандемии любая попытка вызвать такие необоснованные сомнения угрожает здоровью населения", – написал он.
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По мнению Борреля, подобные сообщения тиражировали для стран, которым Россия хотела продавать вакцину собственного производства. Он косвенно сравнил РФ с "Исламским государством", которое использовало путаницу в ситуации с коронавирусом для распространения пропаганды.
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В РФ начали вакцинировать граждан от Covid-19 вакциной собственной разработки Sputnik V. Бюджетники жалуются, что их заставляют делать прививки под страхом увольнения, тогда как добровольцы рассказывают о побочных эффектах.
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