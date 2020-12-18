Увольнение врачей и побочные эффекты: россиян начали вакцинировать "Спутником"

В РФ начали вакцинировать граждан от Covid-19 вакциной собственной разработки "Спутник V".

Бюджетники жалуются, что их заставляют делать прививки под страхом увольнения, тогда как добровольцы рассказывают о побочных эффектах, пишет Оbozrevatel.

"У нас в школе единицы изъявили желание сделать прививку. Многие опасаются, что "Спутник V" не прошел всех испытаний. Результаты тестирований до сих пор толком никто не видел. О них только говорят, но официально ничего не показывают. Поэтому многие просто ждут, как будет работать эта вакцина, будут ли "побочки", будут ли болеть привитые люди. Я тоже подожду полгода, не хочу рисковать", – рассказала учительница начальных классов одной из школ Москвы.

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Сотрудники российских больниц и соцсферы также заявляют, что вакцинация проводится добровольно-принудительно. В некоторых учреждениях работники пишут заявления об увольнении. Так в московской поликлинике №3 заявления об увольнении подали сразу 11 медработников. Причиной стал приказ руководства привить "Спутником V" всех работников учреждения.

Автор: obozrevatel.com

Об увольнении медиков из-за принудительной вакцинации от коронавируса заявила правозащитница Марина Литвинович. Департамент здравоохранения Москвы бросился опровергать информацию, сообщив, что приказ не принуждает медработников к обязательной вакцинации.

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Между тем в российских поликлиниках, где делают прививки, нет очередей. Чтобы убедить россиян в безопасности "Спутника", в соцсетях массово создают группы добровольцев, которые якобы приняли участие в "народном испытании" вакцины. Там появляются те, кто уже сделал прививку после того, как власти РФ запустили кампанию по вакцинации. В Telegram-канале "Результаты вакцинации" один из добровольцев сообщает, что после введения второй дозы "Спутника" он заболел Covid-19. Однако мужчина отмечает, что перенес болезнь легко: 5 дней, температура 37,2°C и потеря обоняния на 2 недели.

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Еще один доброволец сообщил, что 1-й укол сделал 6 ноября. После этого началась головная боль, впоследствии его знобило, болели суставы, температура поднялась до 38°C, давление повысилось до 145/90. Также появилась тахикардия. Симптомы прошли через 2 дня. После 2-й инъекции симптомы были те же самые: бессонница, тахикардия, боли в глазных яблоках, интоксикация, температура 38,3°C.

Другой участник испытаний "Спутника" под именем Михаил Грищенко написал, что они участвовали в эксперименте вместе с женой. И после прививки оба заболели. По его мнению, им ввели плацебо.

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