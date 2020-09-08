РФ выпустила "в народ" первую партию вакцины от Covid-19

Первые партии вакцины должны поставить в регионы в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России выпустило в общественный оборот первую партию вакцины от коронавируса Sputnik V.

Об этом сообщила пресс-служба российского Минздрава, передает "РБК".

По словам завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. М. Ф. Гамалеи, профессора Александра Бутенко, российская вакцина от Covid-19 будет двух категорий: взрослая и детская. Первые партии вакцины должны поставить в регионы в ближайшее время.

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Иностранные эксперты выразили обеспокоенность из-за ускоренных темпов испытания вакцины в России, а также незначительное количество людей, которые участвовали в испытаниях. Во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что допуск российской вакцины к имеющимся результатам клинических исследований противоречит международной практике.