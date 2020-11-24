Путин отказался колоть российскую Covid-вакцину, которую пиарил Медведчук

Владимир Путин не будет вакцинироваться российской вакциной. Фото: profile.ru

Президент РФ Владимир Путин не будет вакцинироваться российским препаратом против коронавируса Sputnik V, потому что не хочет быть добровольцем для испытания несертифицированных лекарств.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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На вопрос, почему президент не принял решение о вакцинации от коронавируса, его представитель ответил, что на территории России еще не началась массовая вакцинация.

"Как доброволец глава государства не может принимать участие в вакцинации. Это невозможно. Президент не может использовать несертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если Путин сочтет нужным, он об этом сообщит ", - прокомментировал Песков.

Он подтвердил, что российская вакцина еще не прошла 3-ю фазу исследований.

6 октября нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук был у своего кума, президента РФ Владимира Путина в Москве. Там хвастался ему, что кололся российской "вакциной" в оккупированном Крыму. Видео с Путиным тиражировал связанный с Медведчуком прокремлевский телеканал "112 Україна". Сейчас там крутят ролики в поддержку российской вакцины. После этого в парламенте обратились в Службу безопасности Украины и Министерство здравоохранения.