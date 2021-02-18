У пациентов с Covid-19 обнаруживают повреждения сердца

У пациентов после тяжелой формы Covid-19 обнаруживают повреждения сердца. Фото: pixabay.com

Почти у половины из полутора сотен пациентов после выздоровления от тяжелых форм Covid-19 появились проблемы с сердцем - миокардит, ишемия и другие. Это показала магнитно-резонансная томография.

Нарушения в работе сердца - один из самых распространенных побочных эффектов Covid-19, а также серьезный фактор риска, который может повлиять на смерть от этой болезни, говорится в исследовании с научного издания European Heart Journal.

Врачи из Великобритании и США исследовали 148 пациентов из 6 лондонских клиник. Болезнь протекала у них в тяжелой форме. Всех госпитализировали, а 48 понадобилось принудительное вентилирование легких. Главным признаком, по которым пациентов отбирали для исследования, был высокий уровень тропонина.

Этот белок участвует в процессе сокращения мышц. Он выделяется в кровь, когда мышца по тем или иным причинам повреждается. Поэтому врачи часто используют его уровень как биомаркер некоторых заболеваний сердца. Например, необычно большая концентрация тропонина может говорить о блокировании артерий или воспалительных процессах в сердце.

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Магнитно-резонансная томография показала, что у 80 из 148 пациентов, 54%, сердечная мышца повреждена. Подробный анализ показал, что часть повреждений из них были старые, а часть - новые, появившимися из-за коронавирусной инфекцией. В 39 пациентов, 26%, повреждения носили воспалительный характер, у 32, 22%, томография показала ишемическую болезнь сердца, а еще в 9 и то, и другое.

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