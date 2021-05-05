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четверг, 06 мая 2021 09:25

Ученые рассказали сколько кофеина можно пить

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  За раз нельзя употреблять более 200 миллиграммов кофеина
За раз нельзя употреблять более 200 миллиграммов кофеина

Многие из нас начинают свой день с чашки кофе или чая. Кофеин - это такая же часть нашего ежедневного распорядка дня, как чистка зубов или одевание.

Возможно, вы привыкли пить кофе во второй половине дня, или же любите пить сладкие газированные напитки на ужин. И, возможно, как результат, вы лежите в постели и не можете заснуть, пытаясь понять, что пошло не так и где делась сонливость.

Исследователи эпидемиологии и питания из Национального университета Сингапура провели исследования и объяснили, когда и как с умом использовать кофеин, считается слишком большой дозой и следует знать о том, почему он влияет на каждого из нас по-разному.

Если у вас тремор, вы внезапно чувствуете себя нервным, или частота ваших сердечных сокращений меняется, вполне возможно, что вы пьете слишком много кофеина. Конечно, это может мешать полноценно спать.

В таком случае логично было бы попытаться уменьшить количество потребляемого кофеина и не пить кофе или чай после обеда. После этого, проследите, улучшился ли ваш ночной сон. На самом деле каждый человек должен поэкспериментировать с собой - сколько кофеина пить и когда.

Образ жизни имеет огромное значение. Например, люди, которые курят, метаболизируют кофеин в печени примерно вдвое быстрее. Если вы курите, скорее всего, вам можно пить кофеин и под вечер, и на сон это никак не повлияет.

Но есть и другие факторы, например, если вы женщина и используете оральные контрацептивы, то метаболизм кофеина занимает вдвое больше времени. Поэтому если раньше вы спокойно могли пить кофе или чай вечером и сладко спать, а сейчас нет - возможно причина именно в этом.

Генетика также играет определенную роль, поскольку некоторые люди имеют такой вариант в своем генетическом коде, который влияет на ферменты печени, которые метаболизируются и выводят кофеин. Это может заставить метаболизировать его медленнее или быстрее.

Американская администрация по контролю за продуктами и лекарствами и некоторые другие подобные ассоциации рекомендуют соблюдать дневную дозу кофеина в 400 мг или меньше. Это будет до четырех чашек кофе в день. Умеренное потребление кофеина помогает сосредоточиться и улучшает умственную бдительность. Старая добрая чашка кофе помогла многим студентам подготовиться к экзаменам, работникам - написать хороший отчет, чтобы произвести впечатление на своих боссов, а профессиональным игрокам в покер не отвлекаться, участвуя в крупных и напряженных событиях. В ситуациях, где внимание и концентрация играют решающую роль, кофе становится замечательным стимулятором мозга, повышает внимание, концентрацию и реакцию.

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Однако важно соблюдать еще одну рекомендацию - за раз употреблять не более 200 мг кофеина. Кроме того, если вы можете выпивать по четыре чашки в день, то за раз этого делать не нужно, ведь организм может не справиться с такой большой дозой сразу, по крайней мере так будет у большинства людей.

Но кофеин нужен не всем. Если у вас достаточно энергии, крепкий ночной сон, то вы с легкостью сможете пережить день без кофеина.

Кофе надо перестать пить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта на этапе лечения и заживления стенок кишечника. Также тем, кто лечит акне и людям с аутоиммунными заболеваниями на этапе лечения.

Есть напитки без кофеина, которые также заряжают энергией и могут заменить кофе.

Это цикорий, любые травяные чаи, корень одуванчика, ячменный напиток, кофе без кофеина - кофеин в таком напитке все же немного есть, но в микродозах.

rivnenews.com.ua
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Дата
06
мая

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