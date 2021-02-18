Нашли новый штамм Covid-19, который не "видят" ПЦР-тесты

Fin-796H имеет как мутации, приводящие к увеличению заразности, так и изменения, которые влияют на устойчивость к вакцинам. Фото: pixabay.com

В Финляндии обнаружили новый штамм Covid-19, который сложно обнаружить с помощью ПЦР-теста.

Fin-796H содержит мутации, подобные британскому и южноафриканскому вариантам, заявили исследователи из Института биотехнологии Хельсинкского университета и Vita Laboratoriot.

"В мире уже выявлено несколько вариантов Covid-19. Вариант из Финляндии, отличается от них. Его мутации имеют те же особенности, но, по-видимому, он не принадлежит к линии эволюции ни одного из ранее известных вирусов. Одна мутация в варианте препятствует надежному обнаружению вируса одним из методов, рекомендованных ВОЗ весной прошлого года. Это наблюдалось при анализе образца от пациента", - говорит профессор Сакари Йокиранта.

Fin-796H имеет как мутации, приводящие к увеличению заразности, так и изменения, которые влияют на устойчивость к вакцинам.

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16 новых разновидностей коронавируса нашли исследователи из Кении на юго-востоке страны. Штаммы уникальные, в других частях мира о них пока не сообщали.