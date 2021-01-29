2 штамма одновременно: коронавирус продолжает удивлять силой

Возможно, люди заразились двумя штаммами последовательно с определенным промежутком времени. Фото: pixabay

2 человека в Бразилии одновременно подхватили сразу 2 штамма коронавируса.

Им обоим 30 лет, сообщает Reuters.

Ученые утверждают, что пока что трудно понять, насколько опасным может быть течение болезни у пациентов из групп риска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфекционист предупредила о новой волне эпидемии в Украине

Возможно, люди заразились двумя штаммами последовательно с определенным промежутком времени.

Ученые нашли в том же районе Бразилии 5 видов инфекции. Среди них штаммы с мутацией в S-белка, которые считают заразнее, чем исходный вирус, который начался в Ухане.

В Словении зафиксировали случай заражения британским штаммом коронавируса. Его обнаружили у человека, прибывшего из Бельгии.