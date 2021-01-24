В еще одной стране Европы зафиксировали "британский" штамм коронавируса

В Словении зафиксировали случай заражения британским штаммом коронавируса. Его обнаружили у человека, прибывшего из Бельгии.

Премьер-министр Словении Янез Янша рассказал, что заражение обнаружили у гражданина Косово, который прибыл из Бельгии. Ранее у него на границах были как положительные, так и отрицательные результаты теста на коронавирус. Об этом сообщает Sta.si.

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Сейчас власти планируют провести проверку на британский штамм положительных тестов из различных регионов страны. Правительство Словении получило несколько тысяч тестов из Словакии, которые позволят обнаружить именно мутированный тип Covid.

В ЕС Covid-19 будут лечить препаратом, который помог выздороветь бывшему президенту США Дональду Трампу.