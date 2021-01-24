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В ЕС Covid-19 будут лечить препаратом, который помог выздороветь Трампу

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В ЕС Covid-19 будут лечить препаратом, который помог выздороветь Трампу
Препарат серьезно облегчает течение Covid-19. Фото: pixabay.com

Германия первой в ЕС закупила новый препарат на основе моноклональных антител для лечения коронавирусной инфекции.

Страна приобрела 200 тыс. доз лекарств за €400 млн. Об этом рассказал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает DW.

Препарат серьезно облегчает течение Covid-19. Подобную терапию проводили 45-му президенту США Дональду Трампу, когда он заболел на коронавирус.

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Трамп выздоровел от Covid-19 за неделю, однако эксперты считают, что лекарства, которые он получил, могут сделать организм более уязвимым к инфекции, когда их эффект кончится. Лечение обошлось ему в более $100 тыс.

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