Шоковая терапия с тарифами, протесты в России и металлолом вместо "Северного потока-2": 5 блогов недели

Процесс распада "Северного потока-2" приобрел необратимый характер, убежден эксперт по энергетике Михаил Гончар. Фото: Reuters

Предлагаем пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе на сайте Gazeta.ua.

1. В следующем отопительном сезоне украинцев ждет очередное фиаско рынка газа. Потому что по моим подсчетам, реальная цена на газ для населения будет примерно 10 тысяч гривен за тысячу кубических метров. Тарифы на отопление и горячую воду вырастут на 30-40%. И плюс шоковая терапия для населения будет на рынке электроэнергии, считает финансовый эксперт Алексей Кущ.

2. Семена льна полезны. Но есть определенные ограничения по их употреблению. Они содержат растительные цианидные соединения и большое содержание клетчатки, что будет вызывать дискомфорт в кишечнике и слабительное действие. Семена льна стоит употреблять не более 1-2 столовых ложек в день, то есть 10-20 г, отмечает диетолог Светлана Фус.

3. Украине не стоит радоваться протестам в России. Если режим выстоит, американцам придется договариваться с Владимиром Путиным дружить против Китая. Если нет, в РФ может начаться очередная "смута". И тогда мы почувствуем на себе, что значит русская пословица "лес рубят - щепки летят", убежден юрист Геннадий Друзенко.

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4. Процесс распада путинского "Северного потока-2" приобрел необратимый характер. Немецкая компания Bilfinger GreyLogix объявила о расторжении контракта. Она имела заказ на "Северный поток-2", который включал создание системы контроля движения природного газа и технологической безопасности, а также противопожарные системы на береговых терминалах в России и Германии. Без этого газопровода не будет. Это будет просто красиво уложенный на дно Балтики металлолом, считает эксперт по энергетике Михаил Гончар.

5. Дональд Трамп не воспринимал всерьез Украину, а Владимира Зеленского пытался использовать в своих политических целях. Джозеф Байден будет воспринимать Украину всерьез, а вот Зеленского – вряд ли. Сейчас главный вызов для Украины состоит в необходимости понимания наглыми олигархами, некомпетентной властью и инфантильным большинством избирателей того простого факта, что без переформатирования власти и отказа от популизма Украину не защитить и союзников не сохранить, отмечает публицист Виталий Портников.