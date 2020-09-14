Гипертония: Назван один из самых опасных признаков

Медики призывают не игнорировать утренние головные боли, поскольку они могут оказаться очень опасным признаком тех нарушений, которые возникают как последствия гипертонии.

Гипертония (артериальная гипертензия) - мультифакторне заболевание, имеющее генетическую предрасположенность и характеризуются устойчивым, хроническим повышением систолического (более 140 мм рт.ст.) и диастолического (более 90 мм рт.ст.) артериального давления. Чаще всего возникновение гипертонии остается незамеченным, она может долго развиваться без ярких признаков, пишет издание Express.

Однако существует очень опасное состояние, обусловленное резким ростом кровяного давления - гипертонический криз. Это внезапное значительное повышение артериального давления от базового уровня (нормального или повышенного). Угрозу здоровью и жизни несет значительное повышение АД (как правило> 180 и / или 120 мм рт.ст.), которое осложняется смертельно опасными состояниями. В частности речь идет о развитии мозгового инсульта, инфаркта миокарда.

Головная боль утром является признаком данного состояния. Специалисты рекомендуют не игнорировать ее, и немедленно обратиться к врачу.

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Ранее специалисты Гарвардской медицинской школы назвали признак "тихого" сердечного приступа, который развивается без проявления классических симптомов и выраженных болевых ощущений.