Гипертония: Назван один из самых опасных признаков

 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1350
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1017
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 702
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1521
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1359
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 630
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
9
3
3
6
11
Маски на улице не нужны - эксперты
Маски на улице не нужны - эксперты
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Дистанционный скрининг температуры. В &quot;Борисполе&quot; заработала система за 1 млн грн
Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Видео
Все видео
"Теряешь рассудок" - появилось видео, где лечат больных Covid-19 в Киеве
"Теряешь рассудок" - появилось видео, где лечат больных Covid-19 в Киеве
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 180
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2520
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 711
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10053
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 297
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 01:53

Гипертония: Назван один из самых опасных признаков

  Комментировать
Гипертония: Назван один из самых опасных признаков

Медики призывают не игнорировать утренние головные боли, поскольку они могут оказаться очень опасным признаком тех нарушений, которые возникают как последствия гипертонии.

Гипертония (артериальная гипертензия) - мультифакторне заболевание, имеющее генетическую предрасположенность и характеризуются устойчивым, хроническим повышением систолического (более 140 мм рт.ст.) и диастолического (более 90 мм рт.ст.) артериального давления. Чаще всего возникновение гипертонии остается незамеченным, она может долго развиваться без ярких признаков, пишет издание Express.

Однако существует очень опасное состояние, обусловленное резким ростом кровяного давления - гипертонический криз. Это внезапное значительное повышение артериального давления от базового уровня (нормального или повышенного). Угрозу здоровью и жизни несет значительное повышение АД (как правило> 180 и / или 120 мм рт.ст.), которое осложняется смертельно опасными состояниями. В частности речь идет о развитии мозгового инсульта, инфаркта миокарда.

Головная боль утром является признаком данного состояния. Специалисты рекомендуют не игнорировать ее, и немедленно обратиться к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые назвали алкогольную альтернативу лекарствам от головной боли

Ранее специалисты Гарвардской медицинской школы назвали признак "тихого" сердечного приступа, который развивается без проявления классических симптомов и выраженных болевых ощущений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гипертония: Назван один из самых опасных признаков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь 1 Просмотров: 45984
Гороскоп на 12-13 сентября: стоит ли бояться мистической даты
Гороскоп на 12-13 сентября: стоит ли бояться мистической даты
 Просмотров: 7821
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций Просмотров: 7470
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 6543
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
11
 Просмотров: 5913
Здоровье
Нашли антибиотик, который может уничтожить ВИЧ
Нашли антибиотик, который может уничтожить ВИЧ Просмотров: 2466
В правительстве возмутились многолюдными гуляниями в Днипре во время Covid-19
В правительстве возмутились многолюдными гуляниями в Днипре во время Covid-19 Просмотров: 1053
"В Украине нет больницы для больных коронавирус": инфекционист шокировал заявлением
"В Украине нет больницы для больных коронавирус": инфекционист шокировал заявлением
 Просмотров: 216
За сутки в Украине от коронавируса умерли 30 человек
За сутки в Украине от коронавируса умерли 30 человек Просмотров: 423
Ученые нашли новый побочный эффект парацетамола
Ученые нашли новый побочный эффект парацетамола Просмотров: 1935
Больше всего комментируют
17
Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым
8
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
6
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
4
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
Голосов: 93
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua