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воскресенье, 30 августа 2020 00:56

Ученые обнаружили признак "тихого" сердечного приступа

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Ученые обнаружили признак &quot;тихого&quot; сердечного приступа
Незамеченные "тихие" сердечные приступы - это очень опасно. Фото: Pixabay

Специалисты Гарвардской медицинской школы назвали признак "тихого" сердечного приступа, который развивается без проявления классических симптомов и выраженных болевых ощущений.

Ученые рекомендуют не оставлять без внимания неожиданно возникшее ощущение тошноты. Сердечный приступ часто развивается как следствие ишемической болезни сердца, при которой в артериях скапливаются жировые (холестериновые) отложения, ограничивающие полноценный кровоток, идущий к сердцу, пишет издание Express.

Это серьезная, угрожающая жизни патология, требующая неотложной медицинской помощи. Американские медики напоминают, что существенную долю нападений составляют "тихие", на них приходится почти половина всех инфарктов миокарда в мире. Не обладая интенсивностью классического сердечного приступа, они способны происходить с минимальным количеством симптомов или иметь настолько мягкие, слабо выраженные признаки, которые часто пропускают.

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Незамеченные "тихие" сердечные приступы - это очень опасно. Любой инфаркт ухудшает работу сердца, способствует появлению рубцов. После выявленного и нелеченного "тихого" случае риск повторного, способного оказаться гораздо серьезнее и более разрушительным для миокарда. Часто симптомы сердечного приступа включают сильную боль в груди, иррадиирующая боль в руке и внезапное сильное головокружение.

Кроме того, могут ощущаться холодный пот, головокружение. Медики констатируют, что неприятные ощущения "тихого" инфаркта часто оказываются достаточно легкими и кратковременными.

Ранее ученые из Мюнхенского центра имени Гельмгольца и Немецкого центра исследований нашли новую причину возникновения диабета.

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