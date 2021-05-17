Восемь признаков того, что вы едите слишком много соли

Автор: https://espreso.tv/ Отек может быть признаком слишком большого количества натрия в организме

По данным исследований, украинцы употребляют слишком много соли - в два раза больше рекомендованной ВОЗ нормы - 9,7 г вместо 5 г. При этом чрезмерное потребление соли крайне вредно для организма - оно может привести к инсульту, сердечным заболеваниям, высокому кровяному давлению, болезням почек и остеопорозу. Но как узнать, не потребляете вы слишком много соли? Ученые назвали восемь признаков, которые сигнализируют об избытке натрия.

1. Вздутие живота

Вздутие живота, чувство тяжести является одним из наиболее распространенных последствий употребления слишком большого количества соли. Соль помогает вашему телу удерживать воду, поэтому в организме накапливается лишняя жидкость.

2. Высокое кровяное давление

Избыток натрия - одна из причин повышения давления. В регуляции артериального давления участвуют почки, особенно большое количество соли затрудняет выведение жидкости. В результате кровяное давление повышается.

3. Отеки

Отек может быть признаком слишком большого количества натрия в организме. Чаще всего отекают такие части тела, как лицо, руки, ступни и лодыжки. Если вы часто наблюдаете у себя одутловатость, проанализируйте, сколько соли вы едите.

4. Жажда

Если вы слишком часто хотите пить, это может быть признаком того, что вы употребляете слишком много соли. Когда это происходит, организм обезвоживается и начинает вытаскивать воду из клеток. В результате вы можете почувствовать сильную жажду.

5. Увеличение в весе

Если в организме задерживается вода, это может привести к набору веса. Вы быстро прибавили в весе за неделю или даже за несколько дней? Это может быть связано с избытком соли.

6. Частые походы в туалет

Избыток соли вызывает у вас сильную жажду, вы пьете больше воды, а значит, посещаете туалет чаще, чем обычно.

7. Нарушение сна

Если вечером вы съедите слишком соленую пищу, это может привести к нарушениям сна: частым пробуждениям ночью и чувству разбитости по утрам.

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8. Проблемы с желудком

Одной из причин боли в желудке, тошноты или диареи может стать питание с высоким содержанием соли. Как показывают исследования, NaCl очень нравится бактериям, вызывающим язву и другие заболевания желудка.

Частая причина отеков — неправильное питание. Некоторые напитки и группы продуктов способны задерживать жидкость в организме. Парадоксально, но лучший способ избавиться от отеков — обеспечить организм достаточным количеством питьевой воды. В день лучше пить не менее двух с половиной литров чистой воды. Когда организм привыкнет, что в воде нет недостатка, то перестанет задерживать жидкость. Еще один способ быстро вывести воду из организма: убрать из рациона соль или хотя бы значительно уменьшить ее количество. Обратите внимание, что речь идет не только о той соли, которую мы добавляем в салаты: во многих готовых продуктах (даже в десертах) присутствует значительное количество соли.