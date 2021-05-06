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четверг, 06 мая 2021 20:09

Как вывести воду из организма: советы

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  Чтобы вывести лишнюю воду из организма, нужно много пить
Чтобы вывести лишнюю воду из организма, нужно много пить

Если вы заметили на весах пару лишних килограммов, не делайте поспешных выводов. Возможно, дело в задержке жидкости: по ряду причин в организме может застаиваться вода, от этого кажется, что тело потеряло тонус.

Если вы часто замечаете, что отекаете без видимых на то причин, то стоит обратиться к врачу. Стоит сразу проверить сердце и почки, чтобы выявить возможные патологии. Кроме того, у женщин отеки зависят от менструального цикла, перед началом критических дней организм интенсивно накапливает жидкость.

Другая частая причина отеков — неправильное питание. Некоторые напитки и группы продуктов способны задерживать жидкость в организме.

Парадоксально, но лучший способ избавиться от отеков — обеспечить организм достаточным количеством питьевой воды. В день лучше пить не менее двух с половиной литров чистой воды. Когда организм привыкнет, что в воде нет недостатка, то перестанет задерживать жидкость. Еще один способ быстро вывести воду из организма: убрать из рациона соль или хотя бы значительно уменьшить ее количество. Обратите внимание, что речь идет не только о той соли, которую мы добавляем в салаты: во многих готовых продуктах (даже в десертах) присутствует значительное количество соли.

Добавьте в рацион больше простой и натуральной еды: фрукты, овощи, крупа и хлеб грубого помола помогут разнообразить меню и заменить не слишком полезные приемы пищи. Мясо птицы и рыба, яйца и кисломолочные помогут получить суточную норму белка и обеспечат сытость надолго.

Мята, мелисса, шиповник, брусника, толокнянка, тмин, соцветия арники, а также сушеная кожица яблок, листья березы отлично помогают избавиться от отеков. Достаточно заварить из них чай и пить в течение дня. Почечный чай известен щадящим действием и не вызывает побочных эффектов. Из овощей нужный эффект дадут огурцы, кабачки, свекла, хрен, капуста, картофель, тыква, баклажаны. Фрукты против отеков — яблоки, абрикосы, клубника и земляника. Помогают и сухофрукты: чернослив, изюм, курага.

Ванна с солью не только способствует отдыху и расслаблению, но и избавляет организм от излишка воды. Для максимального эффекта за два часа до принятия ванны желательно не есть и не пить. Ванну стоит наполнить водой температуры не выше 38 градусов, добавить полкилограмма соли и 200 грамм соды. Принимать такую ванну можно около 10 минут. После окончания процедуры нужно промокнуть тело полотенцем и на 40 минут лечь под одеяло. После окончания процедуры примите душ. Желательно не есть и не пить в течение часа. Обычно после такой ванны тело теряет больше полулитра жидкости.

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Сауна и баня - еще один эффективный способ избавления от лишней жидкости. Во время сауны и бани тело теряет значительное количество жидкости через поры. Не забывайте восстанавливать водный баланс и пить травяной чай между процедурами, чтобы не было обезвоживания. А если перед сауной еще и потренироваться в спортзале, то эффект не заставит себя ждать.

Отеки - это увеличение объема за счет межклеточной жидкости.

При периферических отеках происходит визуальное и пальпаторное (на ощупь) увеличение свободной жидкости в подкожной соединительной ткани. В некоторых случаях, например, при сердечных отеках, накопление жидкости происходит и в клетках. Периферические отеки становятся заметными после увеличения жидкости в интерстициальних тканях в среднем на 5-7 литров. Этому предшествуют скрытые отеки, которые можно обнаружить в результате изменения массы тела, в том числе и после приема мочегонных средств.

newsyou.info
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06
мая

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