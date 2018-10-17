Рассказали, кому следует исключить из рациона имбирь

С наступлением холодов и сезонных простуд имбирчасто добавляют в чай и выпечку.
Продукт укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудами. Но не всем можно его употреблять, - пишет Med2.
Имбирь обладает рядом полезных свойств. А еще он уменьшает аппетит, ускоряет метаболизм и помогает худеть. Но есть определенная группа людей, которым стоит исключить из рациона этот продукт.
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1. В имбире содержится много сильных стимуляторов, которые способны вызвать преждевременные схватки у беременных. Особенно опасно его потреблять на последнем триместре.
2. Специя ускоряет кровообращение, поэтому может ухудшить состояние крови тем, кто страдает гемофилией (нарушение со свертыванием крови).
3. Поскольку имбирь уменьшает аппетит и ускоряет метаболизм, его не стоит употреблять тем, кто планирует набрать вес.
4. Через ускорения метаболизма его не стоит употреблять и тем, кто принимает лекарства для регуляции артериального давления или лечения сахарного диабета.
Ведь некоторые лекарства могут просто не успевать выполнять свою функцию. Особенно опасно комбинировать имбирь с антикоагулянтами, бета-блокаторами и лекарствами на основе инсулина.
Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами, поэтому он помогает в борьбе с головной болью.
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