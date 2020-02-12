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Развеяли миф о влиянии на организм повторного кипячения воды

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Развеяли миф о влиянии на организм повторного кипячения воды
Доказательств, что в воду из чайника попадут частицы его материалов, тоже не нашли Фото: Zik

Несмотря на устоявшийся стереотип, повторно употреблять кипяченую воду безопасно. Это не наносит вреда здоровью.

Немецкие специалисты из Института Фрезениус обнаружили, что можно не выливать воду из чайника после того, как она была доведена до кипения, пишет Obozrevatel.

"Не нужно бояться размножения бактерий в воде: их количество, пока она будет находиться в чайнике, действительно может вырасти, но при повторном кипячении воды микроорганизмы будут уничтожены. Что касается вкуса повторно вскипяченной воды, нет никаких научных доказательств того, что он ухудшается", - заявили специалисты.

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Доказательств, что в воду из чайника попадут частицы его материалов, тоже не нашли.

Врачи рекомендуют выпивать 8 стаканов в день - это примерно 2 л, типичная здоровая норма. Но в действительности эта норма надуманная. Врачи советуют пить воду, исходя из расчета примерно 30 мл жидкости на каждый 1 кг веса.

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