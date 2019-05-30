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четверг, 30 мая 2019 15:08

Рассказали, сколько пить воды летом

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  Сколько пить воды? Фото: Еспресо.TV
Сколько пить воды? Фото: Еспресо.TV

Врачи рекомендуют выпивать 8 стаканов в день - это примерно 2 литра, типичная здоровая норма. Но в действительности эта норма надуманная. Врачи советуют пить воду, исходя из расчета примерно 30 мл жидкости на каждый 1 кг веса.

В жару сколько пить? В условиях жары потребность организма в жидкости повышается и норма жидкости увеличивается в 1,5-2 раза. Например, для человека весом в 80 кг выпить 5 л жидкости в жаркую погоду - это нормально, пишет medikforum.

Еда - тоже вода! 20% дневной нормы жидкости составляет воды из пищи. Особенно насыщены водой арбузы, брокколи, цитрусовые, молоко, морковь, йогурты, яблоки.

Норма часа. Сколько бы ни было выпито воды в день, существует безопасный максимум - от 1 до 1,5 л в час. Употреблять воду более этого количества за один час не рекомендуется, это вредит состоянию сосудов, сердца и мозга. При избыточном количестве выпитой воды человеку угрожают кома и смерть.

Кому нельзя пить много воды? Людям, у которых нарушена работа почек и сердца, есть дисфункции щитовидной железы, проблемы с печенью и сердцем, а также при приеме лекарств в рамках терапевтического курса необходимо тщательно контролировать объем потребляемой жидкости. В жаркую погоду им целесообразно консультироваться с врачом по поводу питья воды.

Как часто пить? Медики считают, что чувство жажды - это лучший показатель того, что организму нужна вода. Если пить воду в моменты, когда возникает жажда, можно не опасаться, что организм пострадает от обезвоживания.

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Врачи и диетологи рекомендуют начинать утро не с чашечки ароматного кофе, а из употребления на голодный желудок теплой воды. Уже через 3 недели ежедневное употребление теплой воды утром натощак даст результаты: нормализуется работа кишечника, появится легкость в теле, кожа приобретет свежий вид, начнут "уходить" лишние килограммы, повысится работоспособность и улучшится настроение.

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Дата
30
мая

5 главных причин появления пивного живота

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