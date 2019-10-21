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вторник, 22 октября 2019 05:28

Продукты приостановят процесс старения

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Продукты приостановят процесс старения
Что нужно есть, чтобы сохранить молодость. Фото: iqfor.me

Немецкие ученые уверяют, что некоторые продукты способны приостановить естественные процессы старения человеческого организма, даже омолодить его изнутри.

Для этого надо регулярно употреблять продукты обогащенные селеном, пишет hronika.info.

В Берлинском Институте экспериментальной эндокринологии провели эксперимент и выяснили, что белок селенопротеины в крови отвечает за сокращение численности молекул, которые называются свободными радикалами. Эти молекулы способствуют развитию различных заболеваний, онкологии в том числе, и преждевременное старение организма.

Ученые отметили, что люди, которые постоянно употребляют продукты с содержанием селена, выглядят моложе своих сверстников - морщины, седина и тому подобное. Также меньше жалуются на общее самочувствие организма.

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Селен содержится в грибах вешенки, белых грибах, кокосах, отрубях, в печени кур, индейки, свинины, говядины. Также в креветках, осьминогах, яйцах птиц, в кукурузе, чесноке, рисе, фасоле, ячневой каше, чечевице, фисташках, пшенице, манке, горохе, гречке, тунце, овсяных хлопьях, арахисе, сое, грецких орехах, миндале и брокколи. Перечень от наибольшей до наименьшей концентрации селена. Например, вешенки содержат 110 мкг селена в 100г, а брокколи - 2,5 мкг.

Ученые уверяют, за несколько месяцев регулярного употребления перечисленных продуктов уже можно заметить положительные результаты визуальные и физические.

Специалисты отмечают, что грецкий орех оказывает наиболее ощутимый оздоровительный эффект на организм из всего многообразия орехов. Ядра грецких орехов отличаются высоким содержанием ряда витаминов, железа, магния, кальция. Магний обладает успокаивающим свойством, а кальций и фосфор полезны при заболеваниях костей.

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