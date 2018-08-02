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четверг, 02 августа 2018 17:23

Принесут счастье и покой: ученые назвали пользу грибов

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Принесут счастье и покой: ученые назвали пользу грибов
Ученые доказали, что регулярное употребление грибов делает людей более здоровыми. Фото: Politeka

Дождливое лето радует украинцев хорошим урожаем грибов. Все виды съедобных весьма полезны, они содержат белок, клетчатку, витамины группы В и антиоксидант селен. Ученые считают, что их регулярное употребление делает людей здоровее, спокойнее и счастливее.

Селен помогает поддерживать иммунную систему. А шампиньоны содержат и витамин D, ведь во время выращивания подвергаются воздействию ультрафиолетовых ламп, пишет zhyvyaktyvno.

Грибы еще называют растительным "мясом" - они содержат много белков. Из-за тяжелой усвояемость этого вещества их следует резать на маленькие кусочки и хорошо пережевывать. Не стоит употреблять людям со "слабым" желудком.

Также грибы имеют ценные аминокислоты - лизин, лейцин, триптофан. Содержат и незаменимые жиры-липиды, стерины, фосфатиды, эфирные масла и полиненасыщенные жирные кислоты, которые не могут синтезироваться в организме человека. Эти вещества обеспечивают нормальный рост тканей, метаболизм и препятствуют отложению "плохого" холестерина.

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Углеводы в составе грибов нормализуют желудочную микрофлору и выводят токсины. А еще в них есть лимонная, винная, щавелевая, фумаровая, пантотеновая и аскорбиновая кислоты и много ферментов, которые помогают расщеплять жиры.

Грибы имеют имуноукрепляющее, антиоксидантное, противовирусное, антибактериальное, антипаразитное и протидиабетное действие.

Калий регулирует работу сердца и сосудов, фосфор улучшает метаболизм, а железо отвечает за уровень гемоглобина. Некоторые сорта используют в профилактике рака и болезни Альцгеймера - они защищают клетки от повреждения ДНК.

Фитонуковые вещества помогают предотвратить прилипание клеток к стенкам кровеносных сосудов и образованию так называемых холестериновых бляшек.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала в Facebook советы о том, как защитить себя от ядовитых грибов и что делать, если возникло подозрение в отравлении грибами. Лучше отказаться от употребления дикорастущих , заменив их теми, которые выращивают искусственно, подлежат контролю и продаются в торговой сети.

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