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воскресенье, 29 июля 2018 13:04

Супрун рассказала, как не отравиться грибами

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Супрун рассказала, как не отравиться грибами
Как безопасно есть грибы и что делать в случае отравления. Фото: delfi.lv

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала в Facebook советы о том, как защитить себя от ядовитых грибов и что делать, если возникло подозрение в отравлении грибами.

Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, подлежат контролю и продаются в торговой сети;

не покупайте грибы на стихийных рынках;

если все же пошли по грибы - внимательно осматривайте их: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки

собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляя его наряду с другими;

не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми;

не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;

не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов

не пробуйте сырые грибы;

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дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные следует выбросить;

готовьте грибы в течение первых суток после сбора;

варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут

сохраняйте блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Основные признаки отравления грибами: тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, повышение температуры тела, снижение пульса, одышка, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций и бреда.

В случае появления этих симптомов нужно срочно звонить в "103". Пока едет помощь, следует промыть желудок простой водой, вызвать рвоту, соблюдать постельный режим, пить много жидкости и принять сорбенты.

В Одесской области в селе Ясенево Второе многодетная семья отравилась грибами. В больницу попали семь человек: мать, отец и пятеро детей. Еще один ребенок остался здоровым, он единственный, кто не ел грибов.

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Дата
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