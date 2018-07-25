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среда, 25 июля 2018 05:10

Врач рассказала о симптомах и действиях в случае отравления грибами

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Врач рассказала о симптомах и действиях в случае отравления грибами
В Киеве 6 человек попали в реанимацию после употребления грибов.

В реанимации столичной Больницы скорой медицинской помощи оказались 6 человек.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба городской власти.

"Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают настоящими острыми отравлениями несъедобными грибами", - отметила Гинзбург.

Один человек уже переведен в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных пятерых - достаточно тяжелое.

Она призвала киевлян относиться к употреблению грибов ответственно.

"Помните, что симптомы отравления могут быть разными. Это зависит от вида грибов, способа употребления и даже от общего состояния здоровья человека", - рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА.

Например, после употребления некачественных блюд из сыроежек, недоваренных осенних опят, сатанинских грибов, ненастоящих дождевиков уже через 30-60 минут могут появиться тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. Такие отравления по большей части не приводят к летальности, однако могут иметь серьезные последствия для системы пищеварения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Многодетная семья отравилась грибами: мать и сын умерли

После употребления красных мухоморов, волокониц, ядовитые вещества которых поражают нервную систему, человек страдает от галлюцинаций, расстройства или потери сознания, нарушения дыхания и сердечной деятельности.

Наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухоморов белого и вонючего, и некоторых других грибов. Коварство их в том, что яд, попав в желудок, в течение длительного времени (до 3-х суток) не вызывает никаких симптомов. Головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолодание рук и ног - все это возникает, когда ядовитые вещества достигнут мозга.

Врачи советуют, что если после употребления грибов отследили у себя или родных схожие симптомы - немедленно вызывайте "скорую". До ее приезда можете сделать:

- промывание желудка: выпейте 5-6 стаканов кипяченой воды, нажмите пальцами на корень языка, чтобы вызвать рвоту, примите активированный уголь (4-5 таблеток), пока промывные воды станут чистыми;

- очистительную клизму;

- употребление большого количества жидкости: чай, кофе, или слегка подсоленная вода, чтобы восстановить водно-солевой баланс.

Но даже если вы уже чувствуете себя лучше - не отказывайтесь от осмотра врача!

"Еще один сверхважный совет: не давайте пробовать грибы детям! Поверьте, даже съедобные они не полезны и тяжелые для детского желудка. То же касается и беременных женщин!" - отметила Валентина Гинзбург.

В Одесской области в селе Ясенево Второе многодетная семья отравилась грибами.

В больницу попали семь человек: мать, отец и пятеро детей. Мать и сын умерли.

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