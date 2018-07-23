Многодетная семья отравилась грибами: мать и сын умерли

В Одесской области произошло смертельное отравление грибами. Фото: Foc

В Одесской области в селе Ясенево Второе многодетная семья отравилась грибами.

В больницу попали семь человек: мать, отец и пятеро детей. Еще одна девочка осталась здоровой, она единственная, кто не ел грибов. Об этом сообщает местный телеканал.

Потерпевшие не сразу обратились к медикам, пытались лечиться самостоятельно. Однако, состояние их здоровья резко ухудшилось. Родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию, позже троих детей перевели в Киев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Весом с 5-летнего ребенка: на Киевщине нашли гигантский гриб

Сегодня в Одессе умерла мать, обследования показали, что она была беременна. Также умер и ее 11-летний сын в Киеве, двое детей остаются в больнице столицы в тяжелом состоянии.

Массовое отравление произошло в частной базе отдыха "Сан Марино" в селе Морское Березанского района Николаевской области. 10 человек обратились за медицинской помощью, из них 8 детей и двое взрослых.