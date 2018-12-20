После домашней уборки у женщины начали гнить руки

Автор: feedytv.com Гангрена у женщины развилась из-за небольшого пореза.

У 53-летней миссис Чжан из Китая после обычной домашней работы начали чернеть пальцы обеих рук. Врачи диагностировали женщине гангрену. Пораженными оказались 8 пальцев, кроме большого на левой руке и мизинца на правой.

Привел к развитию гангрены обычный порез. Получила его миссис Чжан во время уборки. Рана была незначительной, поэтому женщина решила, что все само заживет и практически забыла об инциденте. Сообщает feedytv.

Через 2 дня вокруг пореза образовался небольшой синяк. При этом ощущалась сильная сухость кожи. Через несколько дней женщину начали донимать зуд и боль. Совсем скоро она заметила, что пораненный палец чернеет и теряет чувствительность. То же самое начало происходить и с соседними.

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После обращения в больницу женщину госпитализировали. Благодаря лечению состояние пациентки начало улучшаться.

Причиной развития гангрены может стать инфицирование или длительное нарушение кровообращения. Проявляется состояние в виде покраснения или отека пораженных участков тела. Также в потере чувствительности, болях, появлении кровоточащих волдырей и неприятного запаха гнили. Развиться гангрена может на любой части тела. Чаще всего это пальцы ног и рук.