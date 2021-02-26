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Показали простой способ быстрого засыпания

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Показали простой способ быстрого засыпания
Техника принадлежит индийским йогам, которые использовали ее во время регулярных медитаций. Фото: pixabay.com

Существует специальная дыхательная гимнастика, которая помогает быстрее заснуть. Речь идет об упражнении под названием "4-7-8".

Необходимо вдыхать через нос в течение 4 секунд, затем задержать дыхание на следующие 7, а еще 8 секунд снова медленно выдыхать, пишет издание MedicalNewsToday.

"Это лучший метод, который помогает быстро уснуть. Эффективность упражнения заключается в том, что задавая определенные ритмы своему дыханию, наша нервная система начинает успокаиваться и тело переходит в расслабленное состояние", – рассказывает ученый из Университета Аризоны доктор Эндрю Вейл.

По его словам, этот способ действительно работает. Техника принадлежит индийским йогам, которые использовали ее во время регулярных медитаций.

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Неприятные симптомы, которые появляются перед сном, могут сигнализировать о серьезных болезнях. Например, изжога появляется из-за повышенной кислотности желудка, что провоцирует гастрит.

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