"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса

Наталья Физер-Рыжак похудела сама и помогает это делать другим. Фото предоставлено Натальей Физер-Рыжак

Чтобы похудеть, нужно ложиться спать до 23:00. Согласно с биоритмами человека, с этого времени и до 1.00 ночи синтезируются гормоны соматропин и мелатонин.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала диетолог Наталья Физер-Рыжак.

"Укладываться в постель нужно не позже 11 вечера. Легла спать в полночь - украла час красоты", - сказала она.

Наталья работала бухгалтером, экономистом и инспектором по кадрам. 2019-м окончила школу диетологии в Киеве. Теперь дает консультации по питанию и проводит фуд-марафоны.

"Люди не умеют есть. Этому не учат ни дома, ни в школе, - рассказала эксперт. - Мы усваиваем разные навыки в течение жизни, а с едой - полный хаос. Что-то приготовили, что-то намешали. А продукты надо уметь не только совмещать между собой, но и знать, каким способом их приготовить, и в какое время употреблять. И сколько".

"Бывает, человек не худеет из-за пустяка: пьет мало или много воды. Одна пила 600 миллилитров, другая - 4 литра. Воду нужно употреблять из расчета 30 миллилитров на килограмм веса. Одна девочка похудела, потому что перестала пить лате. А употребляла его четыре раза в день", - добавила она.

За год Наталья Физер-Рыжак провела 10 марафонов. Каждый длится 24 дня. Стоит 399 гривен. Фишка диетолога - анкета. Клиент рассказывает о себе, делится особенностями питания, опытом похудения. Согласно этому Наталья каждому дает советы – что следует учесть, чтобы похудеть. На ее марафонах побывало около 900 человек. Общий результат похудения – 3 т. 150 кг.

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"Пришла ко мне на марафон женщина 40-летняя. Назамужняя. Такая закомплексованная, тихая. С 80 килограммов похудела до 51. Сейчас встречается с мужчиной, дело идет к браку. Говорит, что этот опыт так повлиял на ее самооценку", - рассказывает диетолог .

Полную версию читайте в журнале "Країна" за 23 декабря.

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