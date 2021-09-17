Продукты, которые нужно есть для красивых и здоровых волос

Белок рыбы и морепродуктов усваивается гораздо лучше, чем белок, содержащийся в мясе. Фото: pixabay

Здоровье и красота волос зависят от образа жизни и питания.

Есть группа продуктов, которые помогут сохранить роскошный вид волос, рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

Есть морепродукты полезно не только потому, что они содержат белок. Также богаты витамином А, практически всей группой В, Н, РР. Особенно можно выделить рыбий жир, который богат необходимыми полинасыщенными жирными кислотами и витамином Д.

Белок рыбы и морепродуктов усваивается гораздо лучше, чем белок, содержащийся в мясе. Но в рационе должно быть и одно, и другое.

В то же время креветки и крабы содержат много холестерина. От них следует отказаться людям, которые подвержены атеросклерозу.

Надо стараться готовить только свежую рыбу и морепродукты. Не допускать перемораживания и долгого хранения в морозилке. От этого меняется рН рыбы в кислую сторону, что закисляет организм.

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Бокал хорошего вина под морепродукты только улучшит настроение и здоровье, ведь в вине содержится большое количество антиоксидантов.

Волосы - это мертвая материя, они не могут "дышать". Силиконы не вредят волосам, но вредит чрезмерное использование масок с большим содержанием силиконов. Этому поможет шампунь глубокой очистки.